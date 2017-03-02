Facebook научился выявлять людей со склонностью к суициду

Facebook начал использовать искусственный интеллект для выявления пользователей с суицидальными наклонностями. Новая система интегрирована в Facebook Live и мессенджер с 1 марта, сообщает RNS.

Как отмечают в компании, в мире каждые 40 секунд происходит самоубийство. Одновременно суицид является второй наиболее значимой причиной смерти среди подростков и молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет. Поводом для запуска программы по борьбе с суицидом стало самоубийство двух человек в прямом эфире в Facebook Live.

"Facebook занимает уникальную позицию, чтобы с помощью друзей на сайте помочь связать человека в беде с теми, кто сможет его поддержать. Это является частью нашей стратегии по созданию более безопасного сообщества как внутри Facebook, так и вне его", — говорят в соцсети.

С помощью новых функций у зрителей видеоплатформы Facebook Live появится возможность связаться с пользователем, который показывает видео с рассказом о планах по совершению самоубийства или совершает его в прямом эфире. Пользователи также смогут оповещать администрацию соцсети о таких эфирах.

У пользователя, который в прямом эфире говорит или ведет подготовку к суициду, появится возможность связаться с друзьями или обратится на «горячую линию» по предотвращению суицидов, используя ресурсы Facebook. Соцсеть предложит пользователям советы, а также черновики сообщений, с помощью которых можно начать беседу с другом о том, что стало причиной его желания покончить с собой.

О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»:

Напомним, в Украине ведется борьба с так называемыми «группами смерти» в социальных сетях. Правоохранители спасли от суицида уже несколько подростков.

Фото: Максим Лисовой