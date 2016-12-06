Facebook научился автоматически распознавать экстремистские посты

Алгоритмы соцсети Facebook теперь способны распознавать и удалять экстремистские записи в течение часа после их опубликования, сообщается в официальном блоге компании.

По данным соцсети, искусственный интеллект способен распознавать 99% постов, имеющих отношение к «Исламскому государству» и «Аль-Каиде», и удалять их, а также удалять до 83% копий этих постов.

"В последние десятилетия стало понятно, что интернет может использоваться в различных целях, Facebook и другие компании в социальных сетях сделали приоритетом минимизировать использование преступниками новых технологий", – говорят в компании.