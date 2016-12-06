ТЕЛЕКРИТИКА

Facebook научился автоматически распознавать экстремистские посты

Бизнес

Алгоритмы соцсети Facebook теперь способны распознавать и удалять экстремистские записи в течение часа после их опубликования, сообщается в официальном блоге компании.

По данным соцсети, искусственный интеллект способен распознавать 99% постов, имеющих отношение к «Исламскому государству» и «Аль-Каиде», и удалять их, а также удалять до 83% копий этих постов.

"В последние десятилетия стало понятно, что интернет может использоваться в различных целях, Facebook и другие компании в социальных сетях сделали приоритетом минимизировать использование преступниками новых технологий", – говорят в компании.

Бизнес

Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube создадут базу данных экстремистского контента

Вместе с тем, отмечают в Facebook, использование искусственного интеллекта для фильтрации и удаления постов – достаточно сложная задача, которую стоит применять точечно. Никакие другие посты, кроме как связанные с ИГ и «Аль-Каидой», алгоритм не удаляет. Это связано с языковыми и стилистическими особенностями в их пропаганде.

"Мы надеемся, что со временем сможем ответственно и эффективно расширять использование автоматизированных систем для обнаружения контента региональных террористических организаций", – добавляют в соцсети.

Фото: Максим Лисовой

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