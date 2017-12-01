Facebook накажет за посты с призывами к лайкам и репостам

Начиная с этой недели Facebook начнет борьбу с публикациями, которые призывают пользователей к лайкам, реакциям и репостам ради большего охвата. Наказанием для них станет понижение в ленте новостей.
В компании объяснили, что в последнее время пользователи все чаще жалуются на спам-посты типа "Ставь лайк, если ты – овен". Поэтому разработчики рассмотрели, проанализировали и классифицировали сотни тысяч подобных сообщений, в результате чего создалиалгоритм, который будет защищать пользователей от таких постов, понижая их охват.
Для того чтобы издатели могли приспособиться к новым требованиям, соцсеть дает им несколько недель. Также в Facebook заверили, что новый алгоритм не повлияет на публикации, в которых пользователи просят друг у друга помощи, совета или рекомендаций.
"Мы продолжим поиск путей улучшения и расширения наших стремлений по сокращению уловок для принуждения к участию", – говорят разработчики, добавляя, что главная цель соцсети – уменьшить распространение спама, сенсаций или вводящих в заблуждение публикаций, чтобы продвигать более значимую и достоверную информацию.
Напомним, ранее Facebook запустил функцию Snooze, позволяющую пользователям ненадолго (в течение 30 дней) отменить подписку на новости от друзей, страниц и групп.
Фото: Максим Лисовой