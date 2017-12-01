Facebook накажет за посты с призывами к лайкам и репостам

Начиная с этой недели Facebook начнет борьбу с публикациями, которые призывают пользователей к лайкам, реакциям и репостам ради большего охвата. Наказанием для них станет понижение в ленте новостей.

В компании объяснили, что в последнее время пользователи все чаще жалуются на спам-посты типа "Ставь лайк, если ты – овен". Поэтому разработчики рассмотрели, проанализировали и классифицировали сотни тысяч подобных сообщений, в результате чего создалиалгоритм, который будет защищать пользователей от таких постов, понижая их охват.