ТЕЛЕКРИТИКА

Facebook накажет за посты с призывами к лайкам и репостам

Бизнес

Начиная с этой недели Facebook начнет борьбу с публикациями, которые призывают пользователей к лайкам, реакциям и репостам ради большего охвата. Наказанием для них станет понижение в ленте новостей.

В компании объяснили, что в последнее время пользователи все чаще жалуются на спам-посты типа "Ставь лайк, если ты – овен". Поэтому разработчики рассмотрели, проанализировали и классифицировали сотни тысяч подобных сообщений, в результате чего создалиалгоритм, который будет защищать пользователей от таких постов, понижая их охват.

Бизнес

Как украинские СМИ работают в условиях новых алгоритмов Facebook

Для того чтобы издатели могли приспособиться к новым требованиям, соцсеть дает им несколько недель. Также в Facebook заверили, что новый алгоритм не повлияет на публикации, в которых пользователи просят друг у друга помощи, совета или рекомендаций.

"Мы продолжим поиск путей улучшения и расширения наших стремлений по сокращению уловок для принуждения к участию", – говорят разработчики, добавляя, что главная цель соцсети – уменьшить распространение спама, сенсаций или вводящих в заблуждение публикаций, чтобы продвигать более значимую и достоверную информацию.

Напомним, ранее Facebook запустил функцию Snooze, позволяющую пользователям ненадолго (в течение 30 дней) отменить подписку на новости от друзей, страниц и групп.

Фото: Максим Лисовой

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Apple решила закрыть iTunes

Бизнес

«Футурама» и не только: НЛО TV рассказал о главных премьерах-2018

Популярное на Телекритике



Культура

В Киеве стартовал прокат фильма об АТО с Ванессой Паради

Дуся

Даша Астафьева, Оля Полякова и Алексей Вертинский на презентации комедии «Свингеры»

Дуся

Скорик, Сеитаблаев и Суханов на вечеринке «Самых влиятельных украинцев 2017»

Бизнес

Вакансии недели: журналисты на телеканалы «Прямой», СТБ и PR-директор на ТЕТ