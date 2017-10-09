ТЕЛЕКРИТИКА

Facebook начнет вручную проверять рекламу

Бизнес

Администрация Facebook нанимает дополнительно тысячу сотрудников, которые будут вручную проверять рекламные объявления, сообщает AIN.UA.

В компании предупредили рекламодателей, что ручной проверке будет подлежать вся политическая реклама, а также реклама, связанная с религией, этническим происхождением и социальными вопросами. Вместе с тем это может сказаться на скорости запуска рекламных кампаний.

"В этом обновлении нам придется больше рекламных объявлений подвергать ручному мониторингу. Новые кампании, таргетированные по политике, религии, этнической принадлежности, социальным вопросам, будут передаваться на обзор сотруднику прежде, чем пройти модерацию. В этих случаях рекламодатели возможно столкнутся с задержкой запуска кампании, хотя мы постараемся найти способы сократить эти задержки", – говорится письме администрации Facebook рекламодателям.

Напомним, в сентябре Марк Цукерберг пообещал, что Facebook предпримет меры по вопросу борьбы с ненадлежащей информацией, в том числе рекламой.

Фото: maxpixel.freegreatpicture.com

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Нацсовет хочет через суд лишить радиостанции UMH лицензий

Бизнес

Соведущими Майкла Щура в шоу «#@)₴?$0» стали Ярослава Кравченко и Дмитрий Щебетюк

Популярное на Телекритике



Дуся

Пикантная свадебная фотосессия голландских молодоженов стала вирусной

Дуся

Главред Playboy попытался помочь Виталию Козловскому в поисках девушки

Общество

Словарь современного журналиста

Дуся

Сергей Притула высмеял украинские утренние радиошоу