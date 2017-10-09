Facebook начнет вручную проверять рекламу

Администрация Facebook нанимает дополнительно тысячу сотрудников, которые будут вручную проверять рекламные объявления, сообщает AIN.UA.

В компании предупредили рекламодателей, что ручной проверке будет подлежать вся политическая реклама, а также реклама, связанная с религией, этническим происхождением и социальными вопросами. Вместе с тем это может сказаться на скорости запуска рекламных кампаний.

"В этом обновлении нам придется больше рекламных объявлений подвергать ручному мониторингу. Новые кампании, таргетированные по политике, религии, этнической принадлежности, социальным вопросам, будут передаваться на обзор сотруднику прежде, чем пройти модерацию. В этих случаях рекламодатели возможно столкнутся с задержкой запуска кампании, хотя мы постараемся найти способы сократить эти задержки", – говорится письме администрации Facebook рекламодателям.

Напомним, в сентябре Марк Цукерберг пообещал, что Facebook предпримет меры по вопросу борьбы с ненадлежащей информацией, в том числе рекламой.

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