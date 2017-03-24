ТЕЛЕКРИТИКА

Facebook начал понижать в ленте ссылки на низкокачественные сайты

Бизнес

Соцсеть Facebook в очередной раз обновила алгоритм новостной ленты. Со вчерашнего дня, 10 мая, соцсеть начала понижать посты со ссылками на сайты низкого качества. Также они больше не могут покупать рекламу в Facebook, сообщается в блоге компании.

Изменения будут внедрены по всему миру постепенно в течение ближайших месяцев.

Сайтами низкого качество Facebook считает ресурсы, которые содержат мало контента и много вредоносной или шокирующей рекламы (всплывающие и межстраничные объявления, реклама для взрослых, рекламе товаров для похудения и др.).При помощи этого обновления компания усиливает борьбу с фейковыми новостями.

Вместе тем, ожидают в Facebook, это позволит сайтам высокого качества немного нарастить реферальный трафик (трафик, полученный за счет привлечения новых пользователей), снизив при этом "экономические стимулы финансово-мотивированных спамеров".

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В рамках этого обновления Facebook проверил сотни тысяч веб-страниц, определяя те из них, которые содержат низкокачественный контент. Эти данные использовались для обучения системы искусственного интеллекта, которая теперь будет постоянно сканировать новые ссылки, которыми люди делятся в новостной ленте.

Как пишет издание TechCrunch, решение об обновлении было принято на основании опроса пользователей, которые обеспокоены опытом взаимодействия с новостной лентой. По словам представители Facebook, пользователей, среди прочего, беспокоят ссылки на "вводящие в заблуждение, сенсационные, спамные или другие материалы низкого качества, включая публикации «для взрослых», шокирующий контент и т.д".

Напомним, ранее Facebook уже предпринимал шаги для борьбы со ссылками на низкокачественные сайты. Так, после обновления алгоритма в 2014 году он стал понижать в ленте сайты, после перехода на которые пользователи сразу возвращались в новостную ленту.

В январе этого года Министерство информационной политики обратилось к администрации Facebook с просьбой ввести механизмы борьбы с фейковыми новостями в украинском сегменте соцсети.

О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»:

Фото: Максим Лисовой

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