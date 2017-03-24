Facebook начал понижать в ленте ссылки на низкокачественные сайты

Соцсеть Facebook в очередной раз обновила алгоритм новостной ленты. Со вчерашнего дня, 10 мая, соцсеть начала понижать посты со ссылками на сайты низкого качества. Также они больше не могут покупать рекламу в Facebook, сообщается в блоге компании.

Изменения будут внедрены по всему миру постепенно в течение ближайших месяцев.

Сайтами низкого качество Facebook считает ресурсы, которые содержат мало контента и много вредоносной или шокирующей рекламы (всплывающие и межстраничные объявления, реклама для взрослых, рекламе товаров для похудения и др.).При помощи этого обновления компания усиливает борьбу с фейковыми новостями.

Вместе тем, ожидают в Facebook, это позволит сайтам высокого качества немного нарастить реферальный трафик (трафик, полученный за счет привлечения новых пользователей), снизив при этом "экономические стимулы финансово-мотивированных спамеров".