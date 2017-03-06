Facebook начал маркировать фейки

Facebook начал помечать фейковые новости отметкой Disputed («Оспаривается»). Удалять такие новости соцсеть не планирует, сообщает AIN.UA.

Возле отметки «Оспаривается» будет указываться название организации или организаций, которые считают информацию по ссылке неправдивой.

Процедура признания новости ложной выглядит следующим образом: пользователи жалуются на публикацию, указывая, что в ней находится неправдивая информация; после этого Facebook отправляет эти данные сторонним организациям, специализирующимся на проверке подлинности фактов; если они определили, что новость является фейковой, то на публикации появляется отметка «Оспаривается».

Однако, как отмечает издание Recode, сейчас эта процедура занимает слишком много времени. Так, например, новость о незащищенном Android-устройстве президента США Дональда Трампа была опубликована 26 февраля, а получила отметку Disputed лишь 3 марта.