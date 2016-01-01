Facebook купил стартап с технологией отслеживания взгляда

Соцсеть Facebook приобрела компанию из Дании The Eye Tribe, занимающаяся разработками в области решений, которые позволяют отслеживать взгляд человека, сообщает Cossa.

Предполагается, что соцсеть интегрирует новую технологию с VR-гарнитурой Oculus Rift, чтобы улучшить ее функциональность.

Проект The Eye Tribe существует уже 5 лет и его главная цель - популяризовать и сделать более массовым применение технологии отслеживания взгляда.Среди продуктов, разработанных компанией, - встраиваемая в устройства система отслеживания движения глаз (для разработчиков), а также ряд потребительских решений, таких как, например, устройство The Eye Tribe Tracker Pro, которое можно подключить к ноутбуку или компьютеру для отслеживания движения глаз пользователя во время работы с устройством.

Технология, разработанная The Eye Tribe, может применяться в том числе для «пролистывания» текста во время чтения с устройства или, к примеру, для управления видеоплеером.

О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»: