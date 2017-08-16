Facebook и Instagram сделали редизайн мобильных приложений

Соцсети Facebook и Instagram провели редизайн своих мобильных приложений. В основном, изменениям подверглись элементы новостной ленты, сообщает AIN.UA.
Главное изменение в новых версиях приложений – вид раздела с комментариями. Здесь Facebook перенял стиль мессенджеров, в том числе и Facebook Messenger. Теперь комментарии визуально более отделены друг от друга благодаря округленной подложке. Кроме того, после редизайна фото профилей пользователей стали круглыми.
Изменениям подверглись и кнопки навигации и реакций. Facebook перерисовал все иконки навигационной панели, а также «Лайк», «Комментарии» и «Поделиться». По-другому стал выглядеть предпоказ ссылок – теперь превью растягивается на весь экран, а также отображается с серой подложкой. Также перетерпела изменений сама страница публикации: соцсеть убрала синюю полосу сверху и перенесла кнопку, которая возвращает в новостную ленту, рядом с аватаром пользователя.
В Instagram теперь более наглядно отображены ответы на комментарии.
"Мы хотели сделать то, что используют миллиарды людей в мире, менее раздражающим", – объясняют цель таких изменений в компании Facebook.
Новые версии приложений будут доступны на iOS и Android уже в течение нескольких недель.
Напомним, в июне о редизайне своих приложений и веб-версии объявил сервис микроблогов Twitter.
Заглавное фото: Максим Лисовой
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