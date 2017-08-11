ТЕЛЕКРИТИКА

Facebook будет сопровождать новостные посты подробной информацией о них

Бизнес

Соцсеть Facebook разработала и начала тестировать новую функцию, которая призвана помочь эффективнее бороться с фейковыми новостями.

Как сообщается в официальном блоге компании, функция предоставит пользователям некоторые инструменты, которые помогут им решить, какие истории стоит читать, делиться и доверять.

Так, для ссылок на статьи, которые публикуются в ленте новостей, Facebook тестирует кнопку для получения быстрого доступа к дополнительной информации. Каждый пользователь сможет увидеть информацию об источнике той или иной новости в «Википедии», перейти на сайт издания, узнать, как другие пользователи делятся ею, а также просмотреть связанный с темой новости контент.

Бизнес

Как Facebook стала главным конкурентом СМИ

"Это только начало тестирования. Мы продолжим слушать отзывы людей и работать с издателями, чтобы предоставить пользователям легкий доступ к контекстной информации", – отмечают в Facebook.

Напомним, ранее представители Facebook заявили, что страницы, уличенные в распространении фейковых новостей, больше не смогут рекламироваться в социальной сети.

Фото: Максим Лисовой

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