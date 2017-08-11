Facebook будет сопровождать новостные посты подробной информацией о них

"Это только начало тестирования. Мы продолжим слушать отзывы людей и работать с издателями, чтобы предоставить пользователям легкий доступ к контекстной информации", – отмечают в Facebook.

Напомним, ранее представители Facebook заявили, что страницы, уличенные в распространении фейковых новостей, больше не смогут рекламироваться в социальной сети.

Фото: Максим Лисовой