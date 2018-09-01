Facebook будет проверять фото и видео на фейки

Новые правила получили партнеры соцсети из 17 стран, среди них такие именитые агентства новостей, как французское France-Presse и американское Associated Press.

"Основываясь на исследованиях по всему миру, мы знаем, что ложные новости распространяются в разных формах в разных странах, - рассказала менеджер по продукту Facebook Антония Вудфорд. - В США люди говорят, что видят больше дезинформации в статьях, а в Индонезии сообщают, что чаще видят вводящие в заблуждение фотографии. Однако эти категории не отличаются друг от друга. Поэтому защиту от фейков нужно создать не только для текстов, но и для фотографий и видео".

Подозрительные материалы будет находить нейросеть, а затем отправлять для детального изучения партнерам соцсети, которые имеют опыт в верификации фото и видео.

Разработкой ИИ занимался стартап Bloomsbury AI. Нейросеть способна изучать новостные источники и определять фейковые сообщения. ИИ смотрит на новость, а затем проверяет, на какие источники ссылался автор. Если система подозревает публикацию в предвзятости, ангажированности или обмане, то она помечает ее как недостоверную. По слухам, Facebook отдал за разработку от 25 до 30 миллионов долларов.

Этим летом крупнейший видеохостинг YouTube также сообщил, что будет зачищать информационное поле от недостоверных новостей и видеороликов.