ТЕЛЕКРИТИКА

Facebook будет понижать в ленте новостей медленно загружающийся контент

Бизнес

Соцсеть Facebook объявила об изменениях в алгоритме формирования ленты новостей на мобильных устройствах – теперь будет учитываться скорость загрузки страниц по публикуемым ссылкам, а также пессимизироваться (понижаться позиция сайта в выдаче поиска) слишком долго загружающиеся сайты, сообщает vc.ru.

"Мы обновляем ленту новостей, чтобы показать людям больше историй, которые быстро открываются на мобильных устройствах, и меньше тех, которые открываются дольше. Люди часто сталкиваются с тем, что интересные им ссылки ведут на долго загружающиеся страницы", – говорят в компании. Ее сотрудники заметили, что пользователи часто отказываются от посещения сайта, если им приходится слишком долго ждать его загрузки. Так, 40% посетителей веб-сайтов не хотят ждать открытия страницы больше трех секунд.

Facebook собирается оценивать ожидаемое время загрузки страниц с учетом скорости соединения и общего быстродействия сайта: если алгоритм решит, что страница загрузится быстро, ссылка на нее может подняться в ленте новостей пользователя.

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Кроме того, соцсеть будет подстраивать ленту новостей под скорость интернета пользователя. Например, при медленном соединении будет показываться меньше видео и больше текста. Также компания продолжит использовать функцию предварительной загрузки, с помощью которой материалы скачиваются на мобильное устройство до того, как пользователь нажала на них.

Это обновление будет постепенно применяться по всей соцсети в течение нескольких месяцев.

По словам представителей Facebook, владельцы большинства страниц не должны заметить изменений, но трафик на медленно загружающиеся сайты может упасть.

Напомним, в начале июля Facebook выпустила обновление, которое снижает количество ссылок со спамом в ленте новостей пользователей.

О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»:

Фото: Максим Лисовой

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