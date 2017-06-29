Facebook будет понижать в ленте новостей медленно загружающийся контент

Соцсеть Facebook объявила об изменениях в алгоритме формирования ленты новостей на мобильных устройствах – теперь будет учитываться скорость загрузки страниц по публикуемым ссылкам, а также пессимизироваться (понижаться позиция сайта в выдаче поиска) слишком долго загружающиеся сайты, сообщает vc.ru.

"Мы обновляем ленту новостей, чтобы показать людям больше историй, которые быстро открываются на мобильных устройствах, и меньше тех, которые открываются дольше. Люди часто сталкиваются с тем, что интересные им ссылки ведут на долго загружающиеся страницы", – говорят в компании. Ее сотрудники заметили, что пользователи часто отказываются от посещения сайта, если им приходится слишком долго ждать его загрузки. Так, 40% посетителей веб-сайтов не хотят ждать открытия страницы больше трех секунд.

Facebook собирается оценивать ожидаемое время загрузки страниц с учетом скорости соединения и общего быстродействия сайта: если алгоритм решит, что страница загрузится быстро, ссылка на нее может подняться в ленте новостей пользователя.