Facebook будет помечать публикации СМИ «индикатором доверия»

В Facebook отметили, что «индикаторы доверия» являются частью крупных изменений, которые помогут людям узнавать достоверные новости, а также будут стимулировать информационную грамотность и продвинут издателей, заслуживающих доверия.

Напомним, ранее представители Facebook заявили, что страницы, уличенные в распространении фейковых новостей, больше не смогут рекламироваться в социальной сети.

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