ТЕЛЕКРИТИКА

Facebook будет помечать публикации СМИ «индикатором доверия»

Бизнес

Соцсеть Facebook объявила об очередном способе борьбы с фейковыми новостями. Так, постепенно все информационные статьи в соцсети получат специальный «индикатор доверия»,сообщает Cossa.

Кликнув на соответствующую кнопку, пользователи смогут узнать политику издателя в отношении фактчекинга, этики и правок. Кроме того, раздел будет включать информацию о владельцах и другие выходные данные новостного ресурса.

Общество

Правда или ложь: как фейки влияют на общество

В Facebook отметили, что «индикаторы доверия» являются частью крупных изменений, которые помогут людям узнавать достоверные новости, а также будут стимулировать информационную грамотность и продвинут издателей, заслуживающих доверия.

Напомним, ранее представители Facebook заявили, что страницы, уличенные в распространении фейковых новостей, больше не смогут рекламироваться в социальной сети.

Фото: Pexels.com / imagesthai.com Thailand Free Images

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