Facebook будет помечать публикации СМИ «индикатором доверия»

Соцсеть Facebook объявила об очередном способе борьбы с фейковыми новостями. Так, постепенно все информационные статьи в соцсети получат специальный «индикатор доверия»,сообщает Cossa.
Кликнув на соответствующую кнопку, пользователи смогут узнать политику издателя в отношении фактчекинга, этики и правок. Кроме того, раздел будет включать информацию о владельцах и другие выходные данные новостного ресурса.
В Facebook отметили, что «индикаторы доверия» являются частью крупных изменений, которые помогут людям узнавать достоверные новости, а также будут стимулировать информационную грамотность и продвинут издателей, заслуживающих доверия.
Напомним, ранее представители Facebook заявили, что страницы, уличенные в распространении фейковых новостей, больше не смогут рекламироваться в социальной сети.
Статьи по теме
- Еврокомиссия зовет журналистов для разработки стратегии борьбы с фейками
- Словарь Collins признал выражением года «фейковые новости»
- Правда или фейк: подборка компьютерных игр для фактчекинга
- Facebook будет сопровождать фейки достоверными статьями
- Почти 60% украинцев уверены, что могут отличить правду от фейка в СМИ: StopFake
- Текст дня: 4 способа распознать фейковую новость
- 10 шагов от Facebook для распознания фейка