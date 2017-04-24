Facebook будет платить создателям видеоконтента

Соцсеть Facebook собирается платить издателям за созданный ими видеоконтент, сообщает Adindex.ru.

При этом соцсеть выдвигает несколько условий: обычный ролик должен длиться не меньше 90 секунд, а live-видео – не меньше шести минут. Это связано с тем, что Facebook будет добавлять в ролики mid-roll-рекламу.

45% от вырученных средств соцсеть заберет себе, а 55% получат издатели. Также компания будет ежемесячно выплачивать определенную сумму издателям за определенное количество выпущенных роликов.

Напомним, Facebook хочет договориться с производителями шоу и иного контента для их последующей трансляции в соцсети. Больше всего компанию сейчас интересуют экспериментальные форматы шоу.

О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»:

Фото: Flickr.com / European Parliament