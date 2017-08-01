ТЕЛЕКРИТИКА

Facebook будет наказывать за посты с картинками, выдающими себя за видео

Бизнес

Соцсеть Facebook собирается пессимизировать в ленте новостей публикации с картинками-сниппетами, которые используют фейковые кнопки воспроизведения, а также со статическими изображениями, замаскированными под видео.

Как сообщается в официальном блоге компании, такие меры предпринимаются в рамках борьбы с кликбейтом (контентом, целью которого является получение дохода от рекламы в ущерб качеству или точности информации) и улучшения целостности информации.

Бизнес

Как Facebook стала главным конкурентом СМИ

"Люди хотят видеть точную информацию на Facebook, и мы тоже. Когда люди в своей ленте новостей кликают на изображение с кнопкой воспроизведения, они ожидают, что видео начнет играть. Спамеры часто используют поддельные игровые кнопки, чтобы заставить людей заходить на низкокачественные сайты. Подобным образом, они используют статистические изображения", – объясняют разработчики.

Публикациями секундных роликов вместо изображений в Facebook издатели обманывали алгоритмы ранжирования постов, поскольку раньше видео в ленте новостей всегда отдавался приоритет.

Напомним, в мае Facebook в очередной раз обновил алгоритм новостной ленты: он начал понижать посты со ссылками на сайты низкого качества и запретил таким ресурсам покупать рекламу в соцсети.

О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»:

Фото: Рixabay.com / LoboStudioHamburg

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