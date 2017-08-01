Facebook будет наказывать за посты с картинками, выдающими себя за видео

"Люди хотят видеть точную информацию на Facebook, и мы тоже. Когда люди в своей ленте новостей кликают на изображение с кнопкой воспроизведения, они ожидают, что видео начнет играть. Спамеры часто используют поддельные игровые кнопки, чтобы заставить людей заходить на низкокачественные сайты. Подобным образом, они используют статистические изображения", – объясняют разработчики.

Публикациями секундных роликов вместо изображений в Facebook издатели обманывали алгоритмы ранжирования постов, поскольку раньше видео в ленте новостей всегда отдавался приоритет.

Напомним, в мае Facebook в очередной раз обновил алгоритм новостной ленты: он начал понижать посты со ссылками на сайты низкого качества и запретил таким ресурсам покупать рекламу в соцсети.

О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»: