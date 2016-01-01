Facebook борется с фейками эффективнее, чем Twitter

В Twitter количество ретвитов фековых новостей достигало 4-6 миллионов в месяц к концу 2016 года. В то же время ретвиты новостей от надежных изданий составили около 20 миллионов.

В Facebook показатели гораздо выше - фейковые новости получали около 200 миллионов шеров за тот же период и, хотя показатели сегодня снилизись до 70 миллионов, такого количества фейковых новостей достаточно, чтобы загрязнять "информационную экосистему" социальной сети, уверены исследователи.

Сейчас Facebook вовсю борется с изданиями, публикующими fake-news, не позволяя последним пользоваться инструментами продвижения в социальной сети, то есть прямой рекламой. Также компания активно сотрудничает с фактчекинговыми организациями и постоянно мониторит подобные издания, чтобы понижать их рейтинг при выдаче постов в ленте по сравнению с постами друзей пользователей.

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