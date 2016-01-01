Facebook борется с фейками эффективнее, чем Twitter

Исследователи Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов изучили взаимодействия с фейковыми новостями на двух популярных платформах и пришли к выводу, что с 2016 года Twitter почти никак не изменил свою политику борьбы с дезинформацией. В то время как Facebook продолжает устранять со своей площадки публикации с сайтов, распространяющих fake-news.
Об этом сообщает изданиеThe Verge,ссылаясь на результаты исследования.
Исследование основывается на изучении 570 сайтов, которые довольно долго существуют в сети и публикуют большое количество фейковых новостей (согласно спискам таких фактчекинговых организаций, как PolitiFact и FactCheck).
Оказалось, что Facebook, благодаря изменениям в политике выдачи новостей в ленте, вступившим в силу в начале года, значительно снизил показатели распространения дезинформации на своей платформе в отличие от Twitter. Это происходит главным образом засчет того, что большинство пользователей теперь в приницпе видят меньше публикаций от СМИ.
В Twitter количество ретвитов фековых новостей достигало 4-6 миллионов в месяц к концу 2016 года. В то же время ретвиты новостей от надежных изданий составили около 20 миллионов.
В Facebook показатели гораздо выше - фейковые новости получали около 200 миллионов шеров за тот же период и, хотя показатели сегодня снилизись до 70 миллионов, такого количества фейковых новостей достаточно, чтобы загрязнять "информационную экосистему" социальной сети, уверены исследователи.
Сейчас Facebook вовсю борется с изданиями, публикующими fake-news, не позволяя последним пользоваться инструментами продвижения в социальной сети, то есть прямой рекламой. Также компания активно сотрудничает с фактчекинговыми организациями и постоянно мониторит подобные издания, чтобы понижать их рейтинг при выдаче постов в ленте по сравнению с постами друзей пользователей.
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