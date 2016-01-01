Ex.ua возобновил работу на новом домене

Видеохранилище Ex.ua, объявившее о прекращении своей работы в середине ноября, объявил о перезапуске на новом домене - Fex.net, говорится в сообщении на сайте сервиса.

"Решение портала о прекращении деятельности вызвало у пользователей множество вопросов. На портал пришло огромное количество запросов, где теперь можно будет хранить файлы.Сообщаем, что сервис ЕХ-файлы перезапущен на домене Fex.net (File EXchange Network)", - поясняется в нем.

По словам разработчиков, сервис реализован на принципиально новой технологической платформе, что должно обеспечить дополнительное удобство использования. Среди возможностей Fex.net: анонимный обмен файлами любого формата и размера; автоматическое конвертирование файлов для просмотра и проигрывания; срок хранения объекта с файлами составляет 7 дней с момента создания ключа; система оповещения пользователя о времени использования хранения файлов; почта @fex.net.

Набор функций в будущем планируется расширить. Так, в течении последующих двух месяцев будут реализованы дополнительные возможности файлообмена, включая запуск постоянного хранилища и облака потокового вещания. "Для первых 100 000 украинских пользователей, ожидаемая цена хранения информации составит $1 за 1 ТБ в месяц", - уточняется в сообщении.

При этом все владельцы почтовых ящиков Ex.ua получат дополнительное расширение на домене Fex.net c тем же логином и паролем доступа.

"Fex.net должен стать новым этапом в развитии сервисов хранения информации, и это будет украинский ресурс. Он станет полностью защищенным и абсолютно безопасным. Мы настроены предложить миру технологию, которая будет лучше и дешевле существующих аналогов. Мы хотим показать, что инновации рождаются здесь", - подчеркивают разработчики.

Напомним, 15 ноября киберполиция прекратила работу группы онлайн-кинотеатров FS, куда входили fs.to, fs.ua, brb.to и cxz.to, а также готовила документы по Ex.ua. Вскоре после появления этой информации ресурс объявил о своем закрытии.

Позже Ex.ua сообщил, что продает своей домен $1 млн, а также о планах создать закрытое файловое хранилище.

Фото: «Телекритика»