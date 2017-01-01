ЕВU может разрешить СТБ транслировать Евровидение вместе с «UA:Першим»

Телеканал «UA:Перший» добивается от Европейского вещательного союза (ЕВU) разрешения поделить трансляции Евровидения в 2018 году с каналом СТБ. Об этом во время онлайн-конференции в пресс-центре «КП в Украине» сообщил глава Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Зураб Аласания.

По его словам, сотрудничество «UA:Першого» и СТБ по проведению национального отбора на Евровидение будет продолжено, хотя последний хотел отказаться от этого. "У Володи Бородянского (гендиректора СТБ. – ТК) были огромные сомнения после этого Евровидения. Сделав кайфовый нацотбор, они были полностью не допущены к самому Евровидению. И они, конечно же, были обижены. Но Бородянского удалось уговорить продолжить эту аферу", – рассказал глава «Общеcтвенного».

Теперь, отметил Аласания, «UA:Перший» может говорить с ЕВU, который является владельцем проекта, о том, чтобы трансляции конкурса велись параллельно с СТБ. "Наша задача – чтобы страна увидела это. Расходы у нас будут примерно соразмерны: то, что они потратят на организацию нацотбора, мы тратим на лицензии и т.д.", – добавил он.

Напомним, Украину ожидают санкции за необеспечение участия в международном песенном конкурсе Евровидение 2017 участника от России. Речь идет о штрафе в размере 200 тыс. евро.

Фото: Максим Лисовой