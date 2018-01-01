Евровидение меняет правила после провокации с Юлией Самойловой

Организаторы Евровидения внесли изменения в регламент конкурса после инцидента с российской участницей Юлией Самойловой, которая не смогла принять участие в мероприятии из-за запрета въезда в нашу страну, сообщает «Укринформ».

"Конкурс песни Евровидение-2017 году в Киеве столкнулся с рядом нежелательных инцидентов, многие из которых почти могли подтолкнуть к потенциальному переносу мероприятия за пределы принимающей страны – Украины. Это привело к некоторым изменениям и адаптации в правилах будущих конкурсов Евровидения", – говорится в заявлении организаторов.

Так, одно из изменений правил заключается в запрете выдвигать к участию исполнителей или других делегатов, имеющих определенные ограничения на въезд в страну-хозяйку конкурса. Кроме того,в состав национальных жюри не должны входить лица, связанные каким-то образом с участниками конкурса. Запрещена в песнях и политическая пропаганда.

Также, согласно заявлению, в случае нарушений временных сроков со стороны национальных вещателей, Европейский вещательный союз (EBU) может передать организацию конкурса другому вещателю.

Напомним, в марте СБУ запретила въезд на три года в Украину российской певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять свою страну на Евровидении, за посещение аннексированного Крыма.

Фото: Максим Лисовой