Евгений Мураев рассказал о своем новом телеканале

Мураев также подтверждает название телеканала: «Я считаю, что телеканал, как и партию, нужно построить для людей. Канал действительно будет называться "Наши". Это правда». Вещатель готовился к запуску около 8 месяцев: «После того, когда NewsOne стал успешным, я начал думать о том, чтобы сделать что-то еще круче. После того, как мы запустили "Украинский формат" (политическое ток-шоу на NewsOne. – Ред.), стало как-то неинтересно. Запускать три таких "Украинских формата"? Тогда мы начали думать над концепцией совершенно другого канала. Этот процесс длится где-то уже 8 месяцев», – добавил бывший собственник NewsOne.

Нардеп хочет видеть на своем канале профессионалов, он оставляет за собой право вето в работе коллектива: «В первую очередь это должен быть профессионализм. Руководители старой формации замыкают все решения на себе. Я нахожу талантливую команду, оставляю за собой, естественно, право вето. За журналистов отвечает главный редактор, за контент – креативный продюсер», – акцентировал Евгений Мураев.

Вместе с тем, Мураев отказался назвать источники финансирования нового телеканала, а также партии.

Кроме того, нардеп объяснил, почему Андрей Портнов покинул NewsOne: «Он не захотел сотрудничать с новыми собственниками. Я говорил ему, что веду переговоры с новым собственником. (…) Андрей очень сильно бережет свою репутацию, я знаю, что он ею дорожит. Значит его что-то не устраивает. (…) Он выписал для себя договор абсолютно корректно, конкретно и мог выйти в любой ситуации так, как ему было выгодно. Я считаю, что то время, которое канал работал с ним – это не самое плохое время для канала».

Мураев надеется сотрудничать с Портновым в запуске нового канала, но тот не будет его управляющим: «Обязательно. И не только его (будет привлекать. – Ред.). Каналом будет управлять трудовой коллектив. Будет расширенная редакция. Мы возьмем все успешное, что было в модели телеканала NewsOne».

Евгений Мураев называет нового собственника телеканала NewsOne – Тараса Козака – самостоятельным игроком: «Владельцем корпоративных прав, то есть хозяином канала, является Тарас Козак. Я своим журналистам запрещаю и сам никогда этого не говорю – у вас нет доказательств того, что каналом владеет Медведчук. То, что они связаны какой-то многолетней историей, – да. Но я также был связан многолетней дружбой с Рабиновичем. Это ничему не помешало, он не имел никакого отношение к телеканалу NewsOne после того, как я у него его купил. Тарас Козак очень обеспеченный человек, у него белая декларация и уплата налогов на территории Украины. Я знаю его давно. Это мой коллега по парламенту. Я знаю, что он обеспечен», – резюмировал нардеп. С Виктором Медведчуком Мураев виделся два разы в жизни.

Как вчера сообщала «Телекритика», Евгений Мураев ищет на рынке телеканал со спутниковой лицензией для его покупки и дальнейшего запуска вещателя. В числе менеджмента нового канала источник «Телекритики» называл, в частности, экс-директора NewsOne Елену Рудик, а также бывших сотрудников «112 Украина». Подтвердила информацию «Телекритике» о сотрудничестве с новым вещателем Мураева из трех указанных людей только Елена Рудик: «Я пока не готова говорить о запуске телеканала. Мы готовы будем сообщить детали спустя некоторое время».

Напомним, 27 августа собственник телеканала NewsOne – отец Евгения Мураева Владимир – передал в управление бывшему первому заместителю главы Администрации президента Андрею Портнову 100% акций телеканала NewsOne сроком на три года. В конце сентября петиция о «прекращении антиукраинской деятельности» телеканалов «112 Украина» и NewsOne на сайте Верховной рады набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения. 4 октября ВР попросила СНБО применить санкции к собственникам телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

5 октября Андрей Портнов заявил, что инициировал расторжение соглашения об управлении каналом. Евгений Мураев сообщил, что владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne стал народный депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак, член координационного совета Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука. 21 сентября Евгений Мураев заявил, что вышел из партии Вадима Рабиновича «За жизнь» и создает свою партию «Наши».