Евгений Киселев больше не будет вести ток-шоу

Телеведущий Евгений Киселев больше не ведет и не собирается вести передачи в формате ток-шоу. Об этом журналист заявил сегодня во время лекции в Свободной школе журналистики в Киеве.

"Я вел ток-шоу на российском телевидении, с 2009 по 2012 годы и с 2014 по 2016 годы - на украинском. Я наелся этим жанром и, надеюсь, вы больше не увидите меня в этой роли,- сообщил Киселев. - Это роль ментора, призывающего к порядку трудновоспитуемых парламентариев. Это приносит известность, но с точки зрения творчества, это не самая желанная работа. Я буду искать и пробовать другие форматы".

Телеведущий также отметил, что на телеканале NewsOne он делал интервью и находит этот жанр «очень милым». "Я также люблю снимать документальные фильмы, но их производство очень дорогое",- добавил журналист.

Напомним, в начале января генеральный продюсер NewsOne Алексей Семенов, а также ведущие Евгений Киселев и Матвей Ганапольский покинули телеканал и заявили о запуске нового проекта, отказавшись раскрывать его подробности.

«Я ушел с NewsOne, так как мне предложили поучаствовать в запуске нового канала. Запуск - процесс небыстрый, но я надеюсь, что уже весной этого года я вернусь на экраны в новом качестве»,- подчеркнул сегодня Евгений Киселев.

Напомним, в апреле 2016 года Евгений Киселев покинул телеканал «Интер», где вел программу ток-шоу «Черное зеркало». Позже канал «112 Украина» сообщил, что начинает сотрудничество с телеведущим. 24 апреля впервые в эфир должна была выйти его программа «Вечерний прайм», однако этого не произошло. В августе журналист стал ведущим программы «Большое интервью» на телеканале NewsOne.

Фото: radiosvoboda.org