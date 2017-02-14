Euronews станет Euronews NBC

Американская телекомпания NBC Universal прибрела 25%-ную долю в капитале европейского информационного телеканала Euronews.

Как сообщает источник агентства Bloomberg, знакомый с ситуацией,сделка составила $30 млн и позволит NBC расширить свою аудиторию до 277 млн домохозяйств, вещая на 13 языках в странах Европы, Африки и Ближнего Востока, достигнув своей давней цели - глобального присутствия.

Как пишет The New York Times, приобретение также позволит NBC стать более сильным конкурентом для канала CNN, который имеет надежное международное присутствие.

Новым директором NBC News станет Ной Оппенхейм. Он заменит на этом посту Дебору Тернесс, которая теперь станет первым президентом международного подразделения телесети NBC News International, где она будет связующим звеном между новостной службой компании и европейской сетью - Euronews. А сам канал Euronews будет переименован в Euronews NBC.

Как известно, телеканал Euronews начал вещание 1 января 1993 года. И на момент создания был единственным новостным каналом, вещающим одновременно на нескольких языках (английском, немецком, испанском, французском и итальянском). Отметим, долей 17% в Euronews владеет российская ВГТРК.

Напомним, в ноябре 2016 года стало известно, что принадлежащая американской корпорации Comcast вещательная компания NBCUniversal ведет переговоры о покупке части акций Euronews.

Фото: euspeak.eu