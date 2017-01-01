Euronews разделят на 12 телеканалов на разных языках

Европейского информационный телеканала Euronews 10 мая приступил к ключевой фазу имплементации своего стратегического плана Next, предусматривающего его разделение на 12 отдельных каналов.

Как сообщает пресс-служба Euronews, реализация новой стратегииположит конец эпохе мультиплекса (один видеопоток на нескольких языках), которая сопровождала телеканал с момента его запуска в 1993 году. Мультиплекс будет заменен на 12 отдельных кросс-платформенных редакций премиум-класса для удовлетворения стремительно меняющегося спроса потребителей.

Запуск отдельных редакций позволит Euronews создавать и передавать адресный контент. "Это не означает, что Euronews будет функционировать как местная служба новостей, вместо этого он станет первым глобальным производителем новостей, посвященным глобальным событиям", - отмечают в компании.

В связи с этим Euronews запустил пятимесячную программу обучения, которая должна помочь обрести новые навыки 430 журналистам и сотрудникам технических служб. Полная имплементация стратегического плана Next ожидается в ближайшие месяцы и будет также включать в себя запуск новых продуктов и услуг (тематические сайты и др.).

По словам генерального директора Euronews Майкла Петерса, компания хочетадаптировать выпускаемый продукт в соответствии с потребностями конкретных потребителей, что позволит повысить уникальность ее мультикультурализма и стать новостным брендом №1 в мире. "Для этого мы планируем полностью пересмотреть свои подходы к тележурналистике – начиная от производства до дистрибуции контента", - добавил он.

Напомним, в феврале 25%-ную долю в капитале Euronews приобрела американская телекомпания NBC Universal. В связи с этим планируется переименование телеканала в Euronews NBC.