ТЕЛЕКРИТИКА

Euronews будут транслировать в лондонском метрополитене

Бизнес

Агентство Exterion Media совместно с транспортным департаментом города установят на 15 станциях метро Лондона 60 HD-экранов, которые будут транслировать новости телеканала Euronews.


Перед тем, как принять решение об установке экранов, компания Exterion Media провела исследование, в ходе которого выяснилось, что 69% лондонцев хотят смотреть новости во время поездок. 81% хотели бы видеть мировые новости, 74% – местные, а 69% – отдают предпочтение прогнозу погоды.

Таким образом установленные экраны будут показывать новостной контент многоязычного канала Euronews, который будет охватывать местные и международные новости, а также новости бизнеса, технологий, спорта и погоду.

Как заявляет директор по креативным решениям Exterion Media Ричард Симкинс, просмотр новостей сделает поездку в метро более интересной.

«Мы знаем, что лондонцы большую часть своего времени проводят вне дома. А метро пользуются почти 4 млн человек каждый день, – говорит Симкинс. – И мы этим проектом сделаем поездки более интересными. Кроме того, это отличные рекламные возможности для компаний и брендов».

Помимо пользы для самих лондонцев, проект поможет заработать дополнительные деньги для улучшения инфраструктуры метрополитена.

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