«Это как пригласить Эда Ширана на конференцию по биологии»: экс-советник Трампа снова всех поссорил

Некоторые участники конференции решили бойкотировать ее из-за неожиданного соседства. Причем они возмущены не только взглядами Бэннона, но и тем очевидным фактом, что он не имеет отношения к индустрии.

«Ничто из того, что говорит Бэннон, не отражает взгляды ACE и индустрии изучения игр в целом. Его дискурс маргинален и должен оставаться таковым», – говорит Мигель Сикарт из IT-университета Копенгагена в комментарии Wired.

«На таких конференциях главным спикером может быть либо профильный академик, либо кто-то из индустрии, делающий вклад в развитие игр. А данная ситуация – это все равно что пригласить Эда Ширана на конференцию по микробиологии. Это невообразимо», – говорит Катарина Нил, французская разработчица и доктор наук в области игровых исследований.