«Это как пригласить Эда Ширана на конференцию по биологии»: экс-советник Трампа снова всех поссорил

В США снова разгорелся скандал вокруг одиозного Стива Бэннона, ранее занимавшего должность главного стратега Белого дома. Его пригласили на гейм-конференцию ACE, но видеть правого популиста среди спикеров рады далеко не все.
Некоторые участники конференции решили бойкотировать ее из-за неожиданного соседства. Причем они возмущены не только взглядами Бэннона, но и тем очевидным фактом, что он не имеет отношения к индустрии.
«Ничто из того, что говорит Бэннон, не отражает взгляды ACE и индустрии изучения игр в целом. Его дискурс маргинален и должен оставаться таковым», – говорит Мигель Сикарт из IT-университета Копенгагена в комментарии Wired.
«На таких конференциях главным спикером может быть либо профильный академик, либо кто-то из индустрии, делающий вклад в развитие игр. А данная ситуация – это все равно что пригласить Эда Ширана на конференцию по микробиологии. Это невообразимо», – говорит Катарина Нил, французская разработчица и доктор наук в области игровых исследований.
Впрочем, некое отдаленное отношение к играм Бэннон все же имеет – он считается одним из идеологов движения альт-райт, участники которого организовали печально известный «геймергейт», в рамках которого ряд девушек-разработчиц и геймерш подверглись травле и угрозам.
Любопытно, что это не первый скандал, окружающий небольшую нишевую конференцию, которая проводится в Университете штата Монтана: на первой версии сайта ACE был список «знаменитых жителей Монтаны», где фигурировал Тед Качински – знаменитый террорист «Унабомбер», по сей день отбывающий свои 8 пожизненных сроков в тюрьме. До начала своей террористической карьеры Качински был известным в академических кругах математиком, но все же это не менее одиозный выбор, чем Бэннон.
Кроме того, глава ACE Эдриан Чеок, не уведомляя своих коллег, объединил конференцию с круглым столом под названием «Конгресс по вопросу любви и секса с роботами». Представителей индустрии он обвиняет в том, что у тех нет чувства юмора.
Напомним, 15 октября на платформе Cyfrowy Polsat начал вещание новый канал для геймеров Polsat Games.
GIF: RNZ / Toby Morris