«Эспрессо» научит в новой программе, как разбогатеть

На телеканале «Эспрессо» с 4 марта стартует новая программа «Как разбогатеть». Вести ее будет экс-заместитель председателя Нацбанка, экономист Александр Савченко, сообщает пресс-служба канала.

"Видимо нет такого человека, который бы не хотел стать богатым. Но не каждый знает, с чего стоит начать, какие ошибки следует избегать, чтобы разбогатеть и стать успешным", - говорит редактор программы Александр Морщавка.

В «Как разбогатеть» ведущий и его гости - топ-менеджеры ведущих компаний, предприниматели и экономисты - будут давать советы и рекомендации, а также рассказывать интересные истории из мира денег. Программа будет выходить по субботам в 16:30.

Кроме того, завтра, 28 февраля, канал запускает новый проект «Тендерная Украины», посвященный тендерным закупкам. Она будет выходить каждый вторник в 13:40.

Напомним, ранее в интервью «Телекритике» владелец канала «Эспрессо», народный депутат Николай Княжицкий рассказал о возможной продаже доли канала.