«Эспрессо» и «5 канал» лидируют по доле украинского языка в эфире: мониторинг Нацсовета

Среди телеканалов, в эфире которых эта доля составляет не менее 75%, также - ZiK (87%), ICTV (82%), «2+2» и «Тонис» (78%), «ТЕТ» (77%) и «1+1» (75%).

Напомним, сегодня народные депутаты приняли в первом чтении законопроект № 5313, который предусматривает более широкое применение украинского языка в эфире телеканалов путем введения квот.

Документ предусматривает, что по итогам недели объем трансляции передач и фильмов на украинском языке на общенациональных и региональных телеканалах должен составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00, а на местных каналах - не менее 50%.

Глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, которая является одним из авторов проекта закона, прогнозирует его принятие во втором чтении в апреле.