«Эспрессо» и «5 канал» лидируют по доле украинского языка в эфире: мониторинг Нацсовета

Наибольшая доля использования украинского языка зафиксирована в эфире телеканала «Эспрессо», наименьшая - на телеканалах «Украина» и «Интер». Об этом свидетельствуют данные обобщенного мониторинга Нацсовета по телевидению и радиовещанию, сообщает «Укринформ».
"На первом месте «Эспрессо» - 100% украинского вещания, «5 канал» - 99%, «Первый национальный» и «Культура» - 97%, «24 канал» - 96%, «Эра» - 91%... Последние места занимают с одинаковым результатом 26% телеканалы «Украина» и «Интер", - сказал глава регулятора Юрий Артеменко.
Среди телеканалов, в эфире которых эта доля составляет не менее 75%, также - ZiK (87%), ICTV (82%), «2+2» и «Тонис» (78%), «ТЕТ» (77%) и «1+1» (75%).
Напомним, сегодня народные депутаты приняли в первом чтении законопроект № 5313, который предусматривает более широкое применение украинского языка в эфире телеканалов путем введения квот.
Документ предусматривает, что по итогам недели объем трансляции передач и фильмов на украинском языке на общенациональных и региональных телеканалах должен составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00, а на местных каналах - не менее 50%.
Глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, которая является одним из авторов проекта закона, прогнозирует его принятие во втором чтении в апреле.