«Эспрессо» будет показывать программу французского телеканала

«Цель запуска этой программы «Эспрессо» и France24 – предоставить украинской аудитории качественный, актуальный и новый информационный продукт – обзор событий в мире глазами журналистов Франции – колыбели европейской демократии, лидера ЕС – цивилизационной семьи, куда сейчас держит свой путь и Украина», – рассказала главный редактор телеканала «Эспрессо» Светлана Самойленко.

Ведущий программы «Мир на этой неделе», старший репортер France24 Франсуа Пикард отметил, что «Эспрессо» полностью следует духу миссии France24 – предлагать и поддерживать свободное выражение мнений, представление различных перспектив и точек зрения.

Напомним, американская медиаимперия Comcast покупает пакет акций британского телевизионного оператора Sky Plc., принадлежащий 21st Century Fox. Теперь к уже имеющейся у Comcast доли в 36,95% прибавится еще 39%.