«Еспресо» запустил арт-обзоры с радиоведущей Леной Чичениной

На телеканале «Еспресо» стартуют арт-обзоры с новой ведущей Леной Чичениной. Программа будет носить как развлекательный, так и просветительский характер, сообщает пресс-служба канала.

"Примерно я буду говорить о следующем: что из украинского искусства обвинялось в порнографичности? Каких украинских музыкантов больше знают за рубежом, чем у нас? Какие книги почитать, чтобы подтянуть свой украинский? То есть если зрителей притягивают разговоры об эротике – ок, почему тогда не рассказать в этом контексте о книгах Оксаны Забужко, Олеся Ульяненко или фильмах Слабошпицкого?", – рассказывает ведущая.

На канале отмечают, что цель ведущей – помочь информационно отечественному книжному, музыкальному и кинорынку и сориентировать в нем зрителей.

Программа будет выходить с понедельника по четверг в 14:10 и по пятницам в 19:00 в «Итогах с Василием Зимой».

Напомним, Лена Чиченина – журналистка, культурный обозреватель, ведущая. Последние пять лет она работала на радиостанции «Голос столицы».

Фото: Facebook-страница Congress of Сultural Activists