«Еспресо» запускает собственное тревел-шоу #BezvizUA

На телеканале «Еспресо» завтра, 13 мая, стартует новая программа #BezvizUA, которая расскажет зрителям о том, в каких странах можно интересно и дешево путешествовать.
Как сообщает пресс-служба канала, программа будет выходить по субботам в 10:10. Программа #BezvizUA - совместный проект телеканала и аэропорта «Киев».
Вести ее будут фронтмен группы Indytronics Данил Богданенко и телеведущий Назар Долгий. "Мы абсолютно противоположные: с разным мировоззрением и эмоциями, с собственным подходом к путешествиям, развлечениям и отдыху", - говорит Назар Долгий.
Фото: Пресс-служба «Еспресо»
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