ТЕЛЕКРИТИКА

ESPN за год потерял 2 млн кабельных абонентов, но добавил 1 млн на OTT-сервисе

Бизнес

Американский спортивный вещатель ESPN за последний год потерял около 2 млн абонентов в США, в то время как OTT-сервис ESPN+ увеличил абонентскую базу на 1 млн клиентов.


Согласно отчету The Walt Disney Company об итогах 2018 финансового года, закончившегося 30 сентября (80% ESPN принадлежит подразделению Disney ABS-Television Group, 20% – Hearst Communications), общая абонбаза ESPN составляет около 86 млн зрителей, сообщает«ТелеСпутник» со ссылкой на Broadband TV News.

В отчете Disney за 2017 год сообщалось об абонентской базе ESPN в размере 88 млн подписчиков. Таким образом, потери ESPN за год составили около 2 млн, тогда как онлайн-сервис ESPN+ набрал более миллиона платных подписчиков за пять месяцев с момента запуска в апреле 2018 года.

Broadband TV News отмечает, что снижение абонентской базы ESPN является следствием набирающего обороты отказа американцев от традиционного кабельного телевидения (cord-cutting), поскольку спортивные каналы ESPN входят в базовые кабельные пакеты большинства жителей США.

«Неудивительно, что все больше традиционных телевещателей теперь использует ОТТ как альтернативу своему обычному кабельному бизнесу», – подчеркивает издание.

Фото: ESPN

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