ESPN за год потерял 2 млн кабельных абонентов, но добавил 1 млн на OTT-сервисе

Согласно отчету The Walt Disney Company об итогах 2018 финансового года, закончившегося 30 сентября (80% ESPN принадлежит подразделению Disney ABS-Television Group, 20% – Hearst Communications), общая абонбаза ESPN составляет около 86 млн зрителей, сообщает«ТелеСпутник» со ссылкой на Broadband TV News.

В отчете Disney за 2017 год сообщалось об абонентской базе ESPN в размере 88 млн подписчиков. Таким образом, потери ESPN за год составили около 2 млн, тогда как онлайн-сервис ESPN+ набрал более миллиона платных подписчиков за пять месяцев с момента запуска в апреле 2018 года.

Broadband TV News отмечает, что снижение абонентской базы ESPN является следствием набирающего обороты отказа американцев от традиционного кабельного телевидения (cord-cutting), поскольку спортивные каналы ESPN входят в базовые кабельные пакеты большинства жителей США.

«Неудивительно, что все больше традиционных телевещателей теперь использует ОТТ как альтернативу своему обычному кабельному бизнесу», – подчеркивает издание.

Фото: ESPN