Если очень хочется, то можно: Госкино снова пропустило в эфир российский сериал

Иногда они возвращаются. В прошлом году российский сериал «Круговорот» был запрещен к показу на территории Украины согласно закону №159-VIII, который запрещает публичную трансляцию фильмов и других телерадиопродуктов российского производства, созданных после 1 января 2014 года. Но спустя год сериал мистическим образом снова появился в эфире телеканала «Украина». Как и почему?
Премьера сериала «Круговорот» в России состоялась 13 марта 2017 года на канале «Россия 1». В выходных данных сериала указано, что он является копродукцией России, Украины и Польши. Компании-производители: ABC Film, «Русское» и «Фильм Стрим». В июле 2017 года «Телекритика» брала комментарий у главы Госкино Филиппа Ильенко о запрете «Круговорота». Тогда Филипп Юрьевич сказал следующее:
«Мы сегодня аннулировали прокатное удостоверение этого сериала. Изначально производитель, по нашему мнению, предоставил недостоверную информацию касательно того, что значительная часть фильма была снята в Украине. В последние несколько дней мы провели дополнительную проверку, и выяснилось, что были поданы не совсем точные данные, поэтому мы аннулировали прокатное удостоверение».
Первый заместитель главы Госкино Сергей Неретин объяснил это в комментарии «Медианяне» так:
«Производители также убедили нас в том, что постпродакшен сериала полностью осуществлялся в Украине. Об этом, в частности, свидетельствует и украинская версия сериала, которая отличается от российской – как минимум тем, что она короче на 4 серии. Кроме того, главную роль в сериале исполняет актриса, имеющая украинское гражданство, – Екатерина Кузнецова. Учитывая изложенные факты, сериал получил прокатное удостоверение».
Каким образом сокращение сериала на 4 серии делает его более украинским? Там появилось больше актеров с украинским гражданством? Екатерина Кузнецова действительно не меняла гражданства, хотя уже давно живет и работает в Москве. В Киеве, правда, бывает, и даже иногда снимается – например, в сериале «Отчаянный домохозяин». Но Instagram актрисы никак не позволяет связать ее визиты в Киев и съемки «Круговорота». Наоборот, к примеру, озвучка фильма проходила в Москве, в Большом Афанасьевском переулке.
Зато в «Круговороте» играет российский актер Егор Бероев, который был ведущим «Дня России» в Крыму. И актриса Елена Корикова, которая в марте 2016 года играла в спектакле Московского независимого театра «Ты потрясающая баба» в Керчи и Ялте. И попала из-за этого в базу «Миротворца». Кстати, попала уже после прошлогоднего запрета на показ «Круговорота». То есть причин не давать разрешения на показ у Госкино должно было стать больше, а не меньше. Но на практике происходит с точностью до наоборот.
«Мы применили к сериалу балльную систему из Меморандума, который в свое время был подписан основными игроками телерынка. Хватает украинских актеров, локаций, постпродакшена и т. д.», – аргументировал решение Госкино Сергей Неретин.
Остается непонятным, сколько именно баллов набрал «Круговорот», какую систему подсчета применяли и на основании каких именно документов. «Телекритика» попытается это выяснить.
«К сожалению, для Госкино это стало нормальным. Только если речь идет о канале «Украина». Если речь идет о других каналах, действуют жестко и так как надо. Почему это происходит, мы не знаем», – рассказал активист комитета телеэтики Артем Руденко в комментарии ТСН.
Мы тоже не знаем. Ведь это уже не первый случай. Канал «Украина» уже пускал в эфир сериал «Королева Марго» от той же кинокомпании «Русское», сериал «Черная кровь» с актерами из базы «Миротворца», телефильм «Музыка для двоих», который на поверку оказался российским сериалом «Мелодия на два голоса». И этот список далеко не полный. Видимо, строгость закона в данном случае компенсируется необязательностью его исполнения.