Если очень хочется, то можно: Госкино снова пропустило в эфир российский сериал

Премьера сериала «Круговорот» в России состоялась 13 марта 2017 года на канале «Россия 1». В выходных данных сериала указано, что он является копродукцией России, Украины и Польши. Компании-производители: ABC Film, «Русское» и «Фильм Стрим». В июле 2017 года «Телекритика» брала комментарий у главы Госкино Филиппа Ильенко о запрете «Круговорота». Тогда Филипп Юрьевич сказал следующее:

«Мы сегодня аннулировали прокатное удостоверение этого сериала. Изначально производитель, по нашему мнению, предоставил недостоверную информацию касательно того, что значительная часть фильма была снята в Украине. В последние несколько дней мы провели дополнительную проверку, и выяснилось, что были поданы не совсем точные данные, поэтому мы аннулировали прокатное удостоверение».