Еще один суд запретил Нацсовету рассматривать вопрос о продлении лицензии «Радио Вести»

Об этом на сегодняшнем заседании сообщила заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук.

По ее словам, решение было принято вчера (22 февраля) и слово в слово повторяет то, которое принял на прошлой неделе Львовский суд. Только на этот раз житель Харькова заявил, что Нацсовет нарушает его права вопросом продления лицензии.

В связи с тем, что Нацсовет получил решение сегодня утром, регулятор принял решение изучить этот вопрос дополнительно и поговорить с представителями радио вечера сегодня около 17:00.

"Я сомневаюсь в этом решении суда и ваши волшебные улыбки добавляют мне поводов для сомнений", - обратилась к представителям холдинга «Вести» Ульяна Фещук.

Исполнительный директор холдинга «Вести» Андрей Кошевой принес 35 тыс.подписей слушателей, которые поддержали радиостанцию.

"Я не сомневаюсь, что люди вас поддерживают, но закон один для всех и его нужно придерживаться", - сказала Фещук.