ЕС готов инвестировать в общественное вещание в Украине несколько миллионов

«Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (НОТУ) может получить от Евросоюза инвестиции на несколько миллионов евро. Как сообщает «Укринформ», об этом на международной конференции «Независимость органов управления общественного вещателя - ключевая предпосылка успешной реформы» сказалглава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Общественный вещатель требует надлежащих ресурсов. Это значит, что должен быть реальный бюджет. Мы надеемся, что будет выделен дополнительный бюджет для того, чтобы общественный вещатель мог работать должным образом. Со своей стороны мы готовы со странами-членами ЕС инвестировать несколько миллионов евро", - отметил он.

Мингарелли отметил, что страны-члены ЕС будут постоянно мониторить ситуацию с общественным вещателем."Мы будем следить за тем, являются ли люди, которых избрали руководить общественным вещанием, независимыми и компетентными, преданными интересам общественного вещателя, что вещатель имеет надлежащие ресурсы", - уточнил он.

Представитель ЕС также подчеркнул, что общественное вещание, качественные новости - важные элементы любой демократической системы."Огромная часть СМИ в Украине находится в руках групп, преследующих свои экономические интересы. К тому же рядом с Украиной находится страна, которая проводит мощную дезинформационную кампанию. И это делает еще важнее роль независимого вещателя, который должен предоставить украинцам высококачественную информацию", - пояснил он.

Напомним, выборы главы правления НОТУ состоятся в понедельник, 10 апреля. Со стратегиями развития кандидатов можно ознакомиться в нашем материале. 6 апреля на «Громадському ТБ» состоялись дебаты кандидатов, с текстовой трансляцией которых можно ознакомиться здесь.

Фото: Censor.net.ua