Эротика, здоровье и короткометражки. Нацсовет адаптировал три иностранных телеканала

Относительно адаптации телеканалов WNESS TV и Shorts TV обратилась болгарская компания Efficiency First Media и киевское ООО «МГБ Украины». У первого есть лицензия на телевизионное вещание Совета электронных СМИ Республики Болгарии, канал предлагает передачи о здоровом образе жизни на болгарском языке. Мониторинг Нацсовета зафиксировал размещение оригинальной местной рекламы, предназначенной для территории Болгарии (язык рекламы болгарский). Сигнал вещателя будет доступен со спутника Eutelsat 16A, а также по IP-потоку.

Правообладатель телеканала Shorts TV – британская компания Shorts International Limited. Лицензия выдана британским регулятором OFCOM, вещатель транслирует короткометражные фильмы на английском языке. Рекламы мониторинг не зафиксировал. Сигнал телеканала распространяется через спутник Telstar 12 и IPTV.

Также регулятор адаптировал эротический телеканал Barely Legal голландской компании Sapphire Media International B.V. Вещатель подал заявление еще 2 марта, мониторинг показал вещание только 6 часов на английском языке в слоте 23:00–05:00, канал использует в эфире возрастные отметки классификации видеопродукции голландской системы Kijkwizer. Впервые регулятор пытался адаптировать вещателя в июле, но вопрос был перенесен. В России Barely Legal входит в телегруппу «Тайм Медиа Групп» (DORAMA, «В гостях у сказки», «Первый Метео» и Blue Hustler), среди членов Нацсовета не было единого мнения, стоить ли адаптировать телеканал (DORAMA и Blue Hustler регулятор адаптировал ранее). Реклама в ходе мониторинга не зафиксирована. Доставка сигнала через спутник Eutelsat 16A.

Нацсовет напоминает, что согласно Меморандуму по защите несовершеннолетних и требованиям статьи 13 закона «О защите общественной морали», трансляция Barely Legal возможна только в слоте 00:00–04:00 в кодированном виде.

Ранее регулятор отказывал европейским телеканалам с оригинальной местной рекламой в адаптации, ссылаясь на закон о запрете иностранной рекламы. Украинское законодательство позволяет показывать рекламу только на телеканалах из стран, ратифицировавших Евроконвенцию о трансграничном вещании, и только в том случае, если она оплачена в Украине. В начале марта из-за этого Нацсовет отказал в адаптации итальянским телеканалам Mediaset Italia и TGCOM24. Почему политика регулятора изменилась и как это соответствует законодательству Украины, члены Нацсовета не сообщили.

Таким образом, всего в адаптированном списке иностранных телеканалов – 181 вещатель.

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