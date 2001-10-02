«Эра» обещала отказаться от вещания на частотах «UA:Першого» в случае создания общественного ТВ

Телекомпания «Эра» при получении лицензии на вещание на частотах УТ-1 (сейчас - «UA:Перший») в 2001 году взяла на себя обязательство отказаться от нее в случае создания в стране общественного вещания. Об этом в своем Facebook сообщил секретарь наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Вадим Миськой, обнародовав соответствующий документ.
"Согласно протоколу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 02.10.2001 года, который я получил в ответ на запрос, Нацсовет проголосовал за то, чтобы это обязательство включить в особые условия лицензирования для «Эры»", - написал он.
«Телекритика» обратилась за комментарием к ТРК «Эра».
Напомним, 14 апреля НОТУ прекратила спутниковое вещание канала «Эра», который с 2001 года вещал (5,3 часа эфирного времени в сутки) на одном спутниковом канале с «UA:Першим». По мнению ТРК, это произошло под давлением Мининформполитики и руководства «5 канала».
В связи с этим компания обратилась к генпрокурору Юрию Луценко, указывая на "противоправные действия по воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности ТРК «Эра» и журналистской деятельности ее сотрудников, а также конституционным правам граждан Украины на получение информации".
Вместе с тем руководство телеканала заверило, что конфликт с общественным вещателем не отразится на трансляции им международного песенного конкурса Евровидение 2017 под логотипом «UA:Першого».