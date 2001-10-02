«Эра» обещала отказаться от вещания на частотах «UA:Першого» в случае создания общественного ТВ

Телекомпания «Эра» при получении лицензии на вещание на частотах УТ-1 (сейчас - «UA:Перший») в 2001 году взяла на себя обязательство отказаться от нее в случае создания в стране общественного вещания. Об этом в своем Facebook сообщил секретарь наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Вадим Миськой, обнародовав соответствующий документ.

"Согласно протоколу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 02.10.2001 года, который я получил в ответ на запрос, Нацсовет проголосовал за то, чтобы это обязательство включить в особые условия лицензирования для «Эры»", - написал он.