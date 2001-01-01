«Эра» обещает не срывать трансляцию Евровидения из-за конфликта с НОТУ

Конфликт телеканала «Эра» с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины не отразится на трансляции им международного песенного конкурса Евровидение 2017 под логотипом канала «UA:Перший».

В этом Нацсовет по телевидению и радиовещанию заверил генеральный директор ТРК «Эра» Игорь Лоташевский. Соответствующий вопрос у регулятора возник во время сегодняшнего заседания, на котором рассматривалось заявление «Эры» о переоформлении лицензии в связи с переходом на спутник Amos 3, поскольку Евровидение будет транслироваться в аналоговом эфире как раз в эфирное время, которое, согласно другой лицензии, принадлежит не «UA:Першому», а «Эре».

"У нас нет конфликта с EBU (Европейским вещательным союзом, который организовывает конкурс. - ТК). У нас был подписан соответствующий документ в 2012 году - о трансляции таких мероприятий. Его никто не отменял. Поэтому мы подтверждаем, что не будем осуществлять никаких влияний, чтобы этой трансляции не произошло", - сказал Лоташевский.

Единственное условие, по его словам, трансляции конкурса на «Эре» под логотипом «UA:Першого» касается рекламных блоков: у «Эры» они должны быть свои.Как уточнил глава Нацсовета Юрий Артеменко, этого условия компании придерживались и в предыдущие годы.

Как известно, 14 апреля НОТУ прекратила спутниковое вещание «Эры», которая с 2001 года вещала (5,3 часа эфирного времени в сутки) на одном спутниковом канале с «UA:Першим». По мнению ТРК, это произошло под давлением Мининформполитики и руководства «5 канала».

В связи с этим ТРК обратилась к генпрокурору Юрию Луценко, указывая на "противоправные действия по воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности ТРК «Эра» и журналистской деятельности ее сотрудников, а также конституционным правам граждан Украины на получение информации".

Фото: Facebook Игоря Лоташевского