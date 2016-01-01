Эпопея кадровых изменений в Edipresse Media Ukraine: Дарья Калинина назначена главным редактором сайта Beauty.ua

Ольга Бондар, которая ранее возглавляла редакцию Beauty.ua, покидает редакцию в связи с развитием собственных проектов, сообщили в пресс-службе Edipresse Media. На ее место была назначена Дарья Калинина, которая ранее уже имела опыт работы в принтовых и онлайн-редакциях. Также в пресс-службе упоминают, что у Дарьи два высших образования в сфере журналистики и психологии.

«За время работы в компании Дарья проявила себя как универсальный специалист, с высоким творческим потенциалом и коммуникативными навыками. На должности главного редактора beauty.ua Дарья Калинина будет продолжать развитие креативных диджитал-проектов и поддерживать бьюти-комьюнити», – сообщает пресс-служба холдинга.

Также в Edipresse Media Ukraine отмечают, что экс-шеф-редактор Beauty.ua Ольга Бондар продолжит сотрудничество с редакцией, правда, в роли блогера и эксперта.

«Beauty.ua – это уникальный для украинского рынка ресурс, где находят для себя полезную и вдохновляющую информацию самые требовательные бьюти-трендсеттеры. Уверена, что Дарья Калинина сможет предложить им свой новый взгляд на красоту и здоровый образ жизни», – комментирует кадровые изменения генеральный директор Edipresse Media Ukraine Наталья Бойко.

Напомним, весной этого года генеральным директором холдинга Edipresse Media Ukraine была назначена Наталья Бойко. С этого времени Инна Катющенко, совладелица Edipresse Media, которая руководила холдингом с 2004 года, перешла в статус президента и сосредоточилась на ведении бизнеса и развитии новых проектов. В августе этого года холдинг также пополнился новым коммерческим директором Андреем Невзоровым. А в конце сентября Елена Матушенко возглавила отдел рекламы в Edipresse Media Ukraine.