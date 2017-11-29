ТЕЛЕКРИТИКА

Epica Awards назвал лучшие рекламные видео 2017-го

Бизнес

Жюри международного конкурса Epica Awards определило лучшие рекламные проекты текущего года. Призеры выбирались в пяти основных категориях: «Дизайн», «Видео», «СМИ», «Интернет-реклама» и «Наружная реклама», пишет издание Bird In Flight.

"Сегодня, как никогда раньше, бренды несут ответственность за то, чтобы отправлять в мир позитивный посыл. Выбранные нами победители полностью справляются с этой задачей, создавая при этом лучшие примеры брендинга, сторителлинга и дизайна", – отметил глава жюри, ведущий стратег Vice Media Спенсер Бейм.

Так, победителями в категории «Видео» признаны две работы.Одна из них – рождественский ролик польской кампании Allegro, который за неделю собрал более 4 млн просмотров. Он рассказывает о пожилом мужчине, который начинает осваивать английский язык, готовясь к поездке в Великобританию.

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Второй победитель – ролик, снятый по заказу организации Sandy Hook Promise, которую основали родственники жертв массового убийства, совершенного 20-летним американцем Адамом Питером Лэнзой в начальной школе «Сэнди Хук» в 2012 году. Видео стилизовано под любовную историю, а о том, какой теме на самом деле посвящен ролик, зрители узнают только в конце.

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В номинации «СМИ» лучшей названа реклама немецкой газеты Der Tagesspiegel. Летом она выпустила плакат, посвященный президенту США Дональду Трампу.

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Лучшейинтернет-рекламой стал проект Like My Addiction, реализованный в рамках кампании по борьбе с алкоголизмом во Франции. Летом 2016 года в Instagram появился аккаунт, созданный от имени 25-летней Луизы Делаж. В нем регулярно появлялись снимки, показывающие, как девушка проводит время в барах, на пляжах и в компании друзей с бокалом в вина или банкой пива в руке. Аккаунт довольно быстро набрал более 40 тыс. подписчиков. А вскоре они узнали, что Луиза страдает от алкогольной зависимости.

В номинации «Дизайн» победил проект некоммерческой организации Innocence Canada, которая помогает людям, осужденным за несовершаемые ими преступления. К разработке своего логотипа Innocence Canada привлекла тех, кому помогла выйти на свободу.

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В категории «Наружная реклама» лучшей признана статуя «Бесстрашная девочка», которую в начале марта установили напротив скульптуры «Атакующий бык» на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Работа сразу же стала точкой притяжения туристов и местных жителей – ее начали называть символом борьбы за женское равноправие. Сначала планировали, что скульптура через месяц будет демонтирована. Но она настолько понравилась жителям Нью-Йорка, что городские власти согласились оставить ее там еще как минимум на год.

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