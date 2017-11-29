Epica Awards назвал лучшие рекламные видео 2017-го

Жюри международного конкурса Epica Awards определило лучшие рекламные проекты текущего года. Призеры выбирались в пяти основных категориях: «Дизайн», «Видео», «СМИ», «Интернет-реклама» и «Наружная реклама», пишет издание Bird In Flight.
"Сегодня, как никогда раньше, бренды несут ответственность за то, чтобы отправлять в мир позитивный посыл. Выбранные нами победители полностью справляются с этой задачей, создавая при этом лучшие примеры брендинга, сторителлинга и дизайна", – отметил глава жюри, ведущий стратег Vice Media Спенсер Бейм.
Так, победителями в категории «Видео» признаны две работы.Одна из них – рождественский ролик польской кампании Allegro, который за неделю собрал более 4 млн просмотров. Он рассказывает о пожилом мужчине, который начинает осваивать английский язык, готовясь к поездке в Великобританию.
Лучшейинтернет-рекламой стал проект Like My Addiction, реализованный в рамках кампании по борьбе с алкоголизмом во Франции. Летом 2016 года в Instagram появился аккаунт, созданный от имени 25-летней Луизы Делаж. В нем регулярно появлялись снимки, показывающие, как девушка проводит время в барах, на пляжах и в компании друзей с бокалом в вина или банкой пива в руке. Аккаунт довольно быстро набрал более 40 тыс. подписчиков. А вскоре они узнали, что Луиза страдает от алкогольной зависимости.