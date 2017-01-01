Елена Васильева уходит с «1+1» в собственный продакшен

Главный продюсер фильмов и сериалов телеканала «1+1» Елена Васильева в январе уходит с канала, но продолжит с ним сотрудничать в новом качестве.

На канале сообщают, что в течение ближайших месяцев она завершит работу над начатыми проектами в качестве продюсера, а в дальнейшем будет сотрудничать с «1+1» уже как продюсер собственного продакшена. Первым проектом, в рамках такого сотрудничества, станет сериал «Средство от любви», работа над которым начнется в начале следующего года.

"Елена начала работать с нами в переходный и очень сложный период, но несмотря на это смогла сделать продукты, которые стали знаковыми для всей индустрии. Мы желаем ей вдохновения и успехов в ее будущих проектах", – говорит генеральный директор 1+1 media Александр Ткаченко.

Временно заменит Васильеву главный редактор программной службы «1+1» Дарина Жукова, которая работает на канале с 2003 года.

Фото: Пресс-служба «1+1»