Елена Худенко присоединилась к команде «Люкс ФМ»

Бывший шеф-редактор женского интернет-портала Ivona Елена Худенко, которая в июне перешла работать на сайт канала «24», снова сменила место работы. Об этом она сообщила в своем Facebook.
"Это уже, наверное, стало привычкой: каждые полгода менять работу. Пришло время поставить красивую точку и на этой странице. С 16 ноября у меня новая – сайт «Люкс ФМ»", – написала Худенко.
«Телекритике» журналистка уточнила, что в «Люкс ФМ» будет работать редактором эксклюзивов.
Напомним, в июне Елена Худенко уволилась из Ivona и начала работать на сайте новостного телеканала «24», где создавала шоу-бизнесовый проект «Без табу».
Фото: Facebook Елены Худенко