Елена Худенко присоединилась к команде «Люкс ФМ»

Бывший шеф-редактор женского интернет-портала Ivona Елена Худенко, которая в июне перешла работать на сайт канала «24», снова сменила место работы. Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Это уже, наверное, стало привычкой: каждые полгода менять работу. Пришло время поставить красивую точку и на этой странице. С 16 ноября у меня новая – сайт «Люкс ФМ»", – написала Худенко.