Электронные СМИ ищут экспертов в два раза чаще, чем ТВ: рейтинг журналистов и спикеров

В конце года рейтинги каждого месяца будут суммированы в годовой рейтинг. Самых деятельных участников по итогам года ожидают призы и бонусы от организаторов.

«В карьере любого менеджера или журналиста важна положительная репутация. Это наша еще одна инвестиция в будущее карьеры пользователей тем, кому это необходимо. В отличие от традиционных рейтингов цитирования и антирейтингов, мы будем рады помочь молодым менеджерам и начинающим журналистам в достижении новых высот. Профессионалам смело дополним портфолио и облегчим выпуск материалов без плагиата», – говорят в Deadline.

Deadline – первая профессиональная медиаплатформа для экспертов и журналистов в Украине. Это бесплатный для СМИ современный сервис с продвижением срочных и анонимных запросов от СМИ с целью быстрее получить качественные ответы, внутренним чатом для прямого общения ньюсмейкеров и журналистов. С июля 2018 на базе платформы анонсирован старт цифрового рейтинга среди экспертов и журналистов Украины. Deadline – партнер Ассамблеи докторов наук по государственному управлению, VRK, признан Internews и другими структурами экспертом рынка медиа в Украине.