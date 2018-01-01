Электронные СМИ ищут экспертов в два раза чаще, чем ТВ: рейтинг журналистов и спикеров

Медиаплатформа Deadline опубликовала результаты активности сотрудников СМИ за август 2018 года. Оказалось, что газетчиков чаще всего интересуют социальные темы, а интернет-порталы больше интересуются политикой. Активность на платформе подсчитывается автоматически, так что повлиять на нее извне невозможно.
В рейтингах Deadline учитывается не только активность журналистов, оставляющих запросы, но и экспертов, которые на эти запросы отвечают. Согласно предоставленным данным, самыми активными участниками платформы стали:
● Егор Шишенок, консалтинговая компания «Качество гарантировано» (Киев), генеральный директор;
● Елена Мазур, Продюсерский центр монетизации брендов (Полтава);
● Александр Равчев, эксперт по образованию и PR общественных и благотворительных инициатив (Киев);
● Алла Запруднова, интервьюер и маркетолог изданий «Маркетинг и реклама», «Маркетинговые исследования в Украине», «Логистика: проблемы и решения» (Харьков);
● Антон Мороз, журналист интернет-издания «Днепроград» (Днепр);
● Владимир Криницкий, издание «Киевское время», редактор новостей (Киев).
В конце года рейтинги каждого месяца будут суммированы в годовой рейтинг. Самых деятельных участников по итогам года ожидают призы и бонусы от организаторов.
«В карьере любого менеджера или журналиста важна положительная репутация. Это наша еще одна инвестиция в будущее карьеры пользователей тем, кому это необходимо. В отличие от традиционных рейтингов цитирования и антирейтингов, мы будем рады помочь молодым менеджерам и начинающим журналистам в достижении новых высот. Профессионалам смело дополним портфолио и облегчим выпуск материалов без плагиата», – говорят в Deadline.
Deadline – первая профессиональная медиаплатформа для экспертов и журналистов в Украине. Это бесплатный для СМИ современный сервис с продвижением срочных и анонимных запросов от СМИ с целью быстрее получить качественные ответы, внутренним чатом для прямого общения ньюсмейкеров и журналистов. С июля 2018 на базе платформы анонсирован старт цифрового рейтинга среди экспертов и журналистов Украины. Deadline – партнер Ассамблеи докторов наук по государственному управлению, VRK, признан Internews и другими структурами экспертом рынка медиа в Украине.