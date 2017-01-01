Экс-журналистка УП Татьяна Терен возглавила Украинский институт книги

Министр культуры Евгений Нищук подписал контракт с журналисткой Татьяной Терен, которая победила в конкурсном отборе на должность директора государственного учреждения «Украинский институт книги», сообщает пресс-служба министерства.

"Программа развития предприятия (представленная Терен. – ТК) затрагивает немало актуальных тем. В частности, это касается презентации Украины на главных книжных форумах мира, создание грантовой системы для молодых авторов и многое другое. Я считаю, что сейчас очень важно поддерживать модернизацию специализированных отраслей, особенно – книжную, театральную, музыкальную и художественную", – сказал Евгений Нищук.

Согласно предложенному Татьяной Терен проекту развития предприятия на один и пять лет, Институт книги должен стать своеобразной площадкой для постоянной коммуникации всех участников рынка, проводить презентации, семинары, дискуссионные клубы и встречи.

Кроме того, по ее мнению, Институт должен инициировать создание новых литературных СМИ – современного литературного журнала, каталогов с украинскими новинками и т.д.

Как известно, ранее Татьяна Терен (Колтунова) работала в литературном журнале «Березиль», ведущей авторского проекта «Книжная корзина», шеф-редактором проекта об украинских библиотеках «Пространство идей», выпускающим редактором «Украинской правды.Культура». В 2017 году она координировала Украинскую программу и курировала фокус-тему фестиваля «Книжный Арсенал».

Фото: Facebook-страница PinchukArtCentre