Экс-журналистка ТСН Наталка Писня будет работать в ВВС

Бывший руководитель корпункта телеканала «1+1» в США Наталка Писня с августа приступает к работе в бюро ВВС в Вашингтоне. Об этом она сообщила «Телекритике».

"С 1 августа я буду работать в вашингтонском бюро ВВС, русская служба. Должность называется видеожурналист", – рассказала журналистка.

Напомним, в начале июля Наталка Писня объявила об уходе из ТСН в связи с планами присоединиться к "большой международной медийной команде". Ее название она раскрывать тогда не стала, пообещав ТК рассказать подробности позже.

Фото: Facebook Наталки Писни