ТЕЛЕКРИТИКА

Экс-журналистка ТСН Наталка Писня будет работать в ВВС

Бизнес

Бывший руководитель корпункта телеканала «1+1» в США Наталка Писня с августа приступает к работе в бюро ВВС в Вашингтоне. Об этом она сообщила «Телекритике».

"С 1 августа я буду работать в вашингтонском бюро ВВС, русская служба. Должность называется видеожурналист", – рассказала журналистка.

Напомним, в начале июля Наталка Писня объявила об уходе из ТСН в связи с планами присоединиться к "большой международной медийной команде". Ее название она раскрывать тогда не стала, пообещав ТК рассказать подробности позже.

Фото: Facebook Наталки Писни

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Экс-журналистка ТСН Наталка Писня будет работать в ВВС

Бизнес

Киностудия Довженко и «Укранимафильм» будут приватизированы

Популярное на Телекритике



Дуся

«Джаз на Днепре»: восторг Марии Максаковой, шарм Яники Мерило и другое амплуа Дмитрия Логвина

Дуся

Жизнь после квот: о том, как теле- и радиоведущие переходили на украинский язык

Дуся

Камалии брошен вызов от шоу «Танці з зірками»

Дуся

Анатолий Анатолич: «Я не переживаю, что останусь без денег. Работа на «1+1» не была моим основным источником дохода»