Экс-журналисты «Forbes Украина» запустили деловое издание Mind

Сегодня начало работу новое украиноязычное деловое онлайн-издание Mind, которое запустили бывшие журналисты украинского Forbes. Главный редактор издания — экс-главред «Forbes Украина» Евгений Шпитко, сообщает AIN.UA.

Пока что издание запущено в тестовом режиме, полноценно оно начнет работать ближе к концу месяца.У проекта есть несколько инвесторов, среди них члены редакции и Шпитко. В будущем они планируют выйти на самоокупаемость.

По словам главреда, костяк команды Mind — экс-сотрудники «Forbes Украина». Однако есть и журналисты из других изданий, имеющие опыт работы в деловой журналистике.

Упор издание будет делать на деловую аналитику. "Будем пробовать новые форматы, но мы считаем, что суть важнее формы, поэтому ждать чего-то совсем нового не стоит. Хотя несколько экспериментов и новых идей готовим", — говорит главред.

Напомним, на прошлой неделе Евгений Шпитко и часть команды украинского Forbes прекратили сотрудничество с медиахолдингом UMH, одновременно анонсировав запуск собственного онлайн-СМИ.

Фото: Facebook Дмитрия Раимова