Экс-владельцы радио «Эра» объяснили решение о его продаже давлением власти

Владельцы телерадиокомпании «Радио-Эра» приняли решение о продаже пакета радиостанции «Эра» в связи с давлением властей. Об этом говорится в их официальном заявлении.

"Все мы видим, что власть продолжает системное наступление на свободу слова, которое заключается в постоянных угрозах журналистам, необоснованных проверках, аресте журналиста Коцабы, закрытии « Радио Вести», долгих инсинуаций вокруг телеканалов «112» и NewsOne, обысках на «1+1», поджоге «Интера», давлении на телеканал ZIK и его владельцев, преследовании сайта «Страна», запрете социальных сетей.К сожалению, как «Радио-Эра», так и телекомпанию «Эра» не обошла эта судьба", – сказано в нем.

В связи с этим радиостанцию было принято продать именно инвестору с американскими корнями, который, с точки зрения международной юридической и политической практики, сможет обеспечить защиту права на независимую и профессиональную журналистику.

"Окончательное решение было принято только тогда, когда мы стали полностью уверены в том, что новые владельцы сохранят основные ценности и принципы нашего СМИ, а именно: профессиональное освещение общественно важных тем, отсутствие малейшей цензуры, проукраинская позиция, творческая свобода, баланс мнений и социальная журналистика", – отмечается в заявлении.

Напомним, в июле медиахолдинг «Эра медиа» объявил о новом этапе своего развития, который предусматривает, в частности, продажу радиостанции «Эра FM» и покупку новых станций. Позже собственник медиахолдинга «Эра медиа», народный депутат Андрей Деркач заявил о возможных обысках в офисе компании и давлении со стороны силовиков, в связи с чем попросил защиты у президента Петра Порошенко.

Сегодня, 26 сентября, утром стало известно, что компания Dragon Capital, владеющая общественно-политическим журналом «Новое время» и одноименным сайтом, завершила сделку по приобретению ТРК «Радио-Эра».