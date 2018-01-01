Экс-ведущий ZIK Даниил Мокрик начал вести программу на «UA:Першому»

Бывший редактор и ведущий программы социальных расследований «Остання інстанція», которая до недавнего времени выходила на телеканале ZIK, Даниил Мокрик теперь работает на канале «UA:Перший».

Там он со вчерашнего дня ведет программу «Тема дня», которая выходит в прямом эфире в 18:45.

"Мне позвонил Андрей Сайчук с «Общественного» и предложил встретиться. Мы встретились, он рассказал, что есть такое предложение: вести 15-минутные токи в вечернем эфире о самой главной или интересной теме дня. Словом, то, что теперь назвалось «Тема дня». Сам по себе формат для меня знаком, прошлым летом я точно такое же вел на ZIK, так что в этом плане особой адаптации будто и не надо. Только, конечно, хочется это делать значительно лучше, чем тогда", – рассказал Даниил Мокрик «Телекритике».

Телеведущий хочет привнести в свою программу «рукопожатие со зрителем». "В социальных расследованиях «Останньої інстанції» на ZIK всей нашей команде и мне, в частности, повезло ощутить такую страшно драйововую и мотивирующую вещь, как рукопожатие со зрителем. Это был контакт, и мы понимали, для кого и для чего это делаем. Вот это хочется принести и в «Тему дня». Чтобы это было не просто «поговорить», а реально как-то зрителя коснуться. Вот над этим и будем работать", – уточнил он.

Работу на «UA:Першому» Даниил Мокрик совмещает со стажировкой в группе антикоррупционных и информационных проектов BIHUS.info, руководителем которой является журналист-расследователь и телеведущий Денис Бигус.

Напомним, в начале августа телеканал ZIK объявил о решении закрыть «Останню інстанцію» и прекратить сотрудничество с ее ведущим. По словам Мокрика, команде проекта сообщили, что каналу не нужен проект социальных расследований, а нужен проект «ярких и жестяковых» расследований. В свою очередь на ZIK объяснили закрытие программы низкими рейтингами.

Фото: Facebook Даниила Мокрика