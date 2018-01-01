ТЕЛЕКРИТИКА

Экс-ведущий «Нового канала» Михаил Шаманов теперь на радио «Эра»

Бизнес

Телеведущий Михаил Шаманов вернулся на радио. Он будет вести информационно-аналитическую программу «Аргумент Вечер», в которой подводятся итоги дня, на радиостанции «Эра».

Как рассказал Шаманов «Телекритике», первый эфир с его участием стартует в понедельник, 27 ноября. Программа выходит по будням с 17:00 до 20:00.

"Задачи – сделать эфир динамичнее, интереснее и понятнее. Добавить иронии и сарказма, сделать эти три часа «вкуснее» для слушателей. Омолодить аудиторию", – сказал журналист.

Напомним, в конце сентября Михаил Шаманов ушел с «Нового канала», где проработал почти 13 лет. В частности, он был ведущим и креативным продюсером проекта «Абзац». Кроме того, Михаил Шаманов вел информационную программу «Факты» на телеканале ICTV. А начинал свою карьеру на радио: сначала на кременчугском радио «Висма», позже – на радио «Континент» и «Громадському радіо».

Фото: Facebook Михаила Шаманова

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