Экс-ведущий «112 Украина» Василий Голованов займется на NewsOne новыми форматами

Телеканал NewsOne вчера, 13 апреля, назначил исполнительным продюсером бывшего ведущего канала «112 Украина» Василия Голованова.

Как рассказали «Телекритике» на NewsOne, он будет заниматься новыми форматами и усовершенствованием уже существующих, а также отвечать за административные и творческие аспекты производства.

"В мае зрителей ждет целый ряд сюрпризов - новые проекты, новые ведущие", - анонсировали на телеканале.

Напомним, Василий Голованов ушел со «112 Украина», где проработал почти четыре года, в начале апреля. Там он был ведущим проекта «Вечерний прайм». Причину увольнения телеведущий тогда не назвал.

Фото: Facebook Василия Голованова