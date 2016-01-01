Экстремальные городские исследования Insiders project выходят в прокат

Цикл документальных фильмов о городских исследованиях Insiders project совместного производства Film.ua и команды Insiders Project выходит в кинотеатральный прокат.
Как сообщает пресс-служба Film.ua, первый сезон будет показан в самых больших кинотеатральных залах страны и стартует 11 марта в Харькове (кинотеатр «Парк») и в Одессе (кинотеатр «Родина»).
"То, что снимают ребята из Insiders project - альтернативный кинотеатральный контент высокого уровня", - отмечает продюсер проекта из Film.ua Катя Вишневская.
За многие годы исследований команда Insiders Project нашла большое количество объектов, которые являются культурным наследием прошлых эпох и представляют историческую ценность. Миссия проекта – создать видеомузей, показать уникальное культурное, историческое и архитектурное наследие, поскольку с каждым годом страна теряет десятки таких мест.
"Тоннели, бомбоубежища, метро, подземные реки, законсервированные заводы, самые высокие мосты и крыши – эти труднодоступные локации, находящиеся под землей, на земле и над землей, стали объектами исследований команды. Зрители примут участие в рискованных путешествиях по другую сторону мегаполисов, не покидая комфортные кресла кинотеатров", - рассказывают в продакшене.
Сейчас члены команды готовят материалы для второго сезона.
Напомним, в 2016 году в Каннах права на дистрибуцию первого сезона приобрела британская компания. В международной версии цикл будет называться Soviet Megamonsters.
Фото: пресс-служба Film.ua
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