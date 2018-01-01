Экс-шеф-редактор информационного вещания ZIK Федор Скрыпник теперь на «Общественном»

Бывший шеф-редактор Департамента информационного вещания и информационно-аналитических программ телеканала ZIK Федор Скрыпник с сегодняшнего дня, 4 сентября, работает исполнительным продюсером информационного вещания Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ).

"Официально работаю с сегодняшнего дня. С коллективом познакомился в прошлую пятницу", – рассказал журналист «Телекритике».

Федор Скрыпник отвечает в НОТУ за информационный контент. "Цель – стать лучшими для аудитории. Команда «Общественного» уже начала этот путь. Я присоединился", – добавил он.

В своем Facebook Скрыпник написал, что верит в то, что можно создавать интересные выпуски новостей без эпатажа и поливания грязью коллег-конкурентов: "Я верю, что уже очень скоро общество окончательно поймет, что у него есть собственный вещатель, который не будет парить ему интересы бизнесменов, политиков и чинуш. Я верю, что зритель будет включать новости со словами: "Эти точно расскажут, как было на самом деле". Он не будет больше «хавать», он будет «потреблять». Себе на пользу".